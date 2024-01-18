Üye Girişi
Haberler

Serdivan'da Tapu Meselesi Yüzünden Aile Katliamı

Güncelleme:
Abone Ol

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi, kardeşi, yengesi ve yeğenini öldürdü. Sanık hakkında ağabeyine karşı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi ve yeğenine karşı 'kasten öldürme' suçundan iki kez müebbet ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan hapis cezası istendi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden iftar vakti kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada verilen mütalaada sanık hakkında, ağabeyine karşı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi ve yeğenine karşı 'kasten öldürme' suçundan iki kez müebbet ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 18 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay, 5 Nisan 2022'de Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yakın olan Ç.G. (54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e (31) tüfekle kurşun yağdırdı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.G.'nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer 2 yeğeninin saklandığı ve polislerin gelmesi ile kurtuldukları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan operasyonda aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T., Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.G. ve M.T.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ç.G. tutuklanırken, Ç.G.'ye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karar öncesi son duruşmada mütalaa açıklandı

Tutuklu sanık Ç.G.'nin Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Salonda sanık, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Ç.G.'nin ağabeyi Bedri Güler'e karşı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi Duriye Güler ve yeğeni Tuncay Güler'e karşı 'kasten öldürme' suçundan iki kez müebbet ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 18 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Söz hakkı verilen sanık ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 9 Şubat tarihine erteledi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Serdivan Sakarya 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Şırnak adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şırnak Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Şanlıurfa adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Şanlıurfa Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sivas adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sivas Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Siirt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Siirt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Sakarya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Sakarya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bilecik adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bilecik Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Bayburt adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Bayburt Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Batman adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Batman Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ardahan adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ardahan Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Antalya adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Antalya Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Ankara Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Niğde adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Niğde Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Nevşehir adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Nevşehir Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Muş adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Muş Belediye başkan adayı kim oldu 2024? AK Parti Mardin adayı belli oldu mu? SON DAKİKA AK Parti Mardin Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title