Serdivan'da Tapu Meselesi Yüzünden Aile Katliamı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde tapu meselesi yüzünden iftar vakti kardeşi, yengesi ve yeğenini öldüren sanık, yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada verilen mütalaada sanık hakkında, ağabeyine karşı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi ve yeğenine karşı 'kasten öldürme' suçundan iki kez müebbet ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 18 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Olay, 5 Nisan 2022'de Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta meydana geldi. Tapu meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada evleri yakın olan Ç.G. (54), kardeşi Bedri (65), kardeşinin eşi Duriye (59) ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e (31) tüfekle kurşun yağdırdı. Sağlık ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ç.G.'nin kardeşinin evine gelerek dehşet saçtığı esnada diğer 2 yeğeninin saklandığı ve polislerin gelmesi ile kurtuldukları öğrenildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince yapılan operasyonda aile katliamı gerçekleştiren cinayet şüphelisi ve şüpheliye kaçmak için yardımcı olan M.T.T., Karasu ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Ç.G. ve M.T.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen Ç.G. tutuklanırken, Ç.G.'ye kaçmak için yardımcı olan şahıs ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Karar öncesi son duruşmada mütalaa açıklandı

Tutuklu sanık Ç.G.'nin Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Salonda sanık, müştekiler ile taraf avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, mütalaasını açıkladı. Mütalaada sanık Ç.G.'nin ağabeyi Bedri Güler'e karşı 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi Duriye Güler ve yeğeni Tuncay Güler'e karşı 'kasten öldürme' suçundan iki kez müebbet ile 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 18 aydan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Söz hakkı verilen sanık ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre istedi. Mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına, sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 9 Şubat tarihine erteledi. - SAKARYA