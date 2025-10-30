Serdivan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil, vatandaşların yangın tüpleriyle yaptığı ilk müdahalenin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Serdivan ilçesi Yazlık Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki TOFAŞ marka otomobilin motor kısmından duman yükseldiğini fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekti. Kısa sürede alev topuna dönen araca çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAKARYA