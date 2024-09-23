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Serdivan'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı

Serdivan'da Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halinde bulunan bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde park halindeki otomobil alevlere teslim oldu. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi 724. Sokak üzerinde meydana geldi. Park halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. Aracın alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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