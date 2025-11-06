Serdivan'da Otomobil 3 Metre Yükseklikten Düştü, Sürücü Sağ Kurtuldu
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten devrildi. Sürücü H.Y. kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bahçelievler Mahallesi 922. Sokak'ta seyir halinde olan H.Y. (24) idaresindeki 54 ANY 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Otomobil, taklalar atarak yaklaşık 3 metre yükseklikten alt sokağa devrildi. Kazada hurdaya dönen otomobilden sürücü H.Y., burnu kanamadan kurtuldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa