Serdivan'da Feci Kaza: Sürücü Aracın Altında Kaldı

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolunda sabah saatlerinde meydana gelen kazada, işe gitmek için yola çıkan sürücü önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil bariyerleri aşarak aydınlatma direğine çarptı. Araç adeta kağıt gibi ezilip parçalara ayrılırken, sürücü dışarı fırlayıp otomobilin altında kaldı. Feci kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi mevkiinde, D-100 kara yolunun Kocaeli istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için yola çıkan E.E.E. idaresindeki 54 AEA 200 plakalı Seat marka otomobil, sürücüsünün önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, orta refüje girerek bariyerleri biçti, ardından aydınlatma direğini de devirerek paramparça oldu. Çarpmanın şiddetiyle sürücü araçtan dışarı fırladı ve adeta kağıt gibi ezilen otomobilin altına sıkıştı. Olay yerine koşan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanla yarıştığı kurtarma çalışmasında, aracın altından çıkarılan sürücü E.E.E. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Hurdaya dönen otomobilin parçaları yola savrulurken; direksiyon, motor, konsolu ve diğer birçok parçasının koparak metrelerce uzağa fırladığı görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA