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Serdivan'da Drift Yapan Şahsa Cezai İşlem Uygulandı

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde güpegündüz otomobili ile kavşakta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıs polisten kaçamadı. Alkollü olduğu da tespit edilen şahsa 38 bin 672 TL ceza uygulanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde güpegündüz otomobili ile kavşakta drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahıs polisten kaçamadı. Alkollü olduğu da tespit edilen şahsa 38 bin 672 TL ceza uygulanırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Serdivan ilçesi Süleyman Binek Caddesi ile Hasır Sokak kesişiminde bulunan kavşakta saat 14.30 sıralarında bir otomobil drift attı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntüler üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde otomobilin plakası kısa sürede tespit edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren A.İ., drift attığı 54 AKL 503 plakalı otomobili ile yakalandı. Yapılan kontrollerde yasal sınırların üzerinde alkollü olduğu da tespit edilen A.İ.'ye 38 bin 672 TL cezai işlem uygulandı. Aracı bağlanarak yediemin otoparkına çekile A.İ. hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten' adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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