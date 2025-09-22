Serdivan'da Beton Mikseri Otomobile Çarptı: 2 Çocuk Yaralı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dörtlülerini yakarak yol kenarındaki işletmeye gitmek için sağ şeritte duran otomobile beton mikseri çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil, park halinde bulunan 4 otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve yol kenarında bulunan bir işletmeye girmek isteyen 54 ALV 392 plakalı Citroen marka otomobilin sürücüsü sağ şeritte durarak dörtlü ikaz lambalarını yaktı. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen L.Ö. kontrolündeki 34 TM 7819 plakalı beton mikseri, yolun sağ şeridinde duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 DEA 050, 54 BE 892, 34 ENK 230 ve 34 PKE 03 plakalı dört farklı araca çarptı. Kaza sonrasında adeta kağıt gibi ezilerek hurdaya dönen 54 ALV 392 plakalı otomobilde bulunan A.U.G. (11) ve A.A.G. (7) isimli 2 çocuk hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı çocuklar hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA