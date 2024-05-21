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Serdivan'da amcasına ait tüfekle oynarken vurulan çocuk hayatını kaybetti

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Serdivan ilçesinde amcasına ait ruhsatlı tüfekle oynarken kendini vurduğu öne sürülen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Gözaltına alınan amcasının oğlu serbest bırakıldı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde amcasına ait ruhsatlı tüfekle oynarken kendini vurduğu öne sürülen 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. Yaşamını yitiren çocuğun gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 yaşındaki amcasının oğlu serbest kaldı.

Olay, 19 Mayıs Pazartesi günü gece saatlerinde Yazlık Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre 9 yaşındaki İsa C., dedesinin evinde amcasına ait olduğu öğrenilen ruhsatlı tüfekle oynadığı sırada kendisini vurdu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekiplerince hayatını kaybeden İsa C.'nin, 23 yaşındaki amcasının oğlu K.C. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.C., serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Serdivan Çocuk Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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