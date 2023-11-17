Serdivan'da aile cinayeti davası devam ediyor

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdüğü ileri sürülen sanık ile kendisine gizlenmesinde yardım ettiği iddia edilen arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağabeyi, yengesi ve yeğenini öldürdüğü ileri sürülen sanık ile kendisine gizlenmesinde yardım ettiği iddia edilen arkadaşının yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Ç.G. ile taraf avukatları hazır bulundu, tutuksuz sanık M.T.T. ise duruşmaya katılmadı.

Celse arasında yapılan olay yeri keşfi ve adli tıp raporlarının zapta geçirilmesinin ardından sanık Ç.G'ye söz verildi.

Rapora itirazının olmadığını belirten sanık Ç.G, olayların bu boyuta gelmesini istemediğini savundu.

Sanık avukatı, silah atış raporunda tutarsızlıkların yer aldığını öne sürerek, yeni rapor alınmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamını ve eksik hususların giderilmesini istedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta 5 Nisan 2022'de Ç.G. (54), tapu meselesi yüzünden tartıştığı ağabeyi B.G. (65), yengesi D.G. (59) ve yeğeni T.G'yi(32) tüfekle öldürmüş, ailenin diğer çocuğu B.G. balkonda saklanarak saldırıdan kurtulmuştu.

Olay yerinden kaçtıktan sonra polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ç.G. 8 Nisan'da tutuklanmış, kendisine gizlenmesinde yardım eden M.T.T. ise serbest bırakılmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Ç.G. hakkında ağabeyi B.G'ye karşı "kardeşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, yengesi D.G. ve yeğeni T.G'ye karşı "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis isteniyor.

Tutuksuz sanık M.T.T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.