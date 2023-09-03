Serdivan'da Açık Garajda Ölü Bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kapısı olmayan açık garaj içinde erkek cesedi bulundu. Herhangi bir yaralanma izine rastlanmayan şahsın ölüm sebebi otopsiden sonra netlik kazanacak.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kapısı olmayan açık garaj içinde erkek cesedi bulundu. Herhangi bir yaralanma izine rastlanmayan şahsın ölüm sebebi otopsiden sonra netlik kazanacak.

Karadere Caddesi'nde yürüyen vatandaşlar yol kenarındaki açık garajın içinde bir erkek şahsın hareketsiz halde yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince yapılan ilk incelemelerde şahsın adının V.Ö. ve 59 yaşında olduğu öğrenildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir yaralanma izine rastlanmazken şahsın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine sevk edildi. - SAKARYA