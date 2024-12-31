Serdivan'da 31 Yaşındaki Genç Evinde Ölü Bulundu

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 31 yaşındaki şahıs evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi 237. Sokak üzerinde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.DBG'den (31) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde M.D.G'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA