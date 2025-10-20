Haberler

Seramiksan'da Hırsızlık Olayı: Değerli Evraklar ve Nakit Para Çalındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Seramiksan'ın idari binasında meydana gelen hırsızlık olayında bazı değerli evraklar ve nakit para çalındı. Olay, 14 Ekim 2025 tarihinde gerçekleşti ve şirket olayla ilgili emniyet birimlerine bilgi verdi.

Manisa'nın Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Seramiksan'ın idari binasında hırsızlık olayı meydana geldi. 14 Ekim 2025 gece saatlerinde gerçekleşen olayda, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerin binaya izinsiz girdiği, bazı değerli evraklar ile bir miktar nakit paranın çalındığı bildirildi. 500 bin metrekarelik alan üzerinde faaliyet yürüten ve seramik sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer alan Seramiksan, olayla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Seramiksan'ın idari binasına 14 Ekim 2025 tarihinde 00.40 dolaylarında kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce izinsiz giriş yapılmıştır. Olayda bazı değerli evraklar ve bir miktar nakit paranın çalındığı tespit edilmiştir. Konu, derhal ilgili emniyet birimlerine bildirilmiş olup, güvenlik güçleri tarafından faillerin yakalanması ve olayın aydınlatılması için gerekli çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Şirketimiz, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri almıştır. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla gelişmeler tarafımızca paylaşılacaktır". - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
