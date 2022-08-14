Seradan kablo çaldı, jandarmadan kaçamadı Antalya'da girdiği bir seradan yüz metre elektrik kablosu çalan hırsız, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Antalya'da girdiği bir seradan yüz metre elektrik kablosu çalan hırsız, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı. Serik ilçesi Çandır Mahallesinde meydana gelen olayda, sera sahibinin yüz metrelik elektrik kablosunun çalındığını bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan araştırma sonucunda M.Y. isimli hırsızlık şüphelisini tespit etti. Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakaladı. - ANTALYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Araştırma Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Seradan kablo çaldı, jandarmadan kaçamadı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.