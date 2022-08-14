Haber : Seradan kablo çaldı, jandarmadan kaçamadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seradan kablo çaldı, jandarmadan kaçamadı

 - Güncelleme:
Seradan kablo çaldı, jandarmadan kaçamadı

Antalya'da girdiği bir seradan yüz metre elektrik kablosu çalan hırsız, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Antalya'da girdiği bir seradan yüz metre elektrik kablosu çalan hırsız, jandarma ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Serik ilçesi Çandır Mahallesinde meydana gelen olayda, sera sahibinin yüz metrelik elektrik kablosunun çalındığını bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatan Antalya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yapılan araştırma sonucunda M.Y. isimli hırsızlık şüphelisini tespit etti. Harekete geçen ekipler şüpheliyi yakaladı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Araştırma Jandarma Antalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title