Manisa'da serada 213 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler

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Manisa'da serada 213 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

AA - 3. Sayfa
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Manisa'da serada 213 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir serada yapılan aramada 213 kök kenevir bitkisi bulundu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir serada yapılan aramada 213 kök kenevir bitkisi bulundu.

Alınan bilgiye göre C.E'nin Dadağlı Mahallesi'nde serasında kenevir bitkisi yetiştirdiği ihbarı üzerine ilçe jandarma ekipleri serada arama yaptı.

Ekipler, değişik boylarda 213 kök kenevir bitkisi ele geçirirken, şüphelinin ikametgahında da 1700 gram kubar esrar, bir miktar esrar tohumu ve av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.E, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.???????

AA / Mehmet Akif Sarıhan - 3. Sayfa

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