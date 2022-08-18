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Serada Hint keneviri yetiştiren şahıs serbest bırakıldı

Serada Hint keneviri yetiştiren şahıs serbest bırakıldı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda serada Hint keneviri yetiştirdiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs, adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda serada Hint keneviri yetiştirdiği iddiası ile gözaltına alınan şahıs, adli kontrol ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.D. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Operasyonda ekipler, S.D'nin evinde yaptığı aramada esrar maddesiyle birlikte kurutulmaya hazır Hint keneviri ve serada dikili halde 20 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.

Olay ile ilgili S.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından S.D., adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs, adli kontrol ile serbest bırakıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu Hisarcık Cide 3. Sayfa Haberler

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