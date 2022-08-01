Sera yangınları kontrol altında İzmir'in Menderes ilçesinde seraların olduğu bölgede çıkan yangına 8 dakikada müdahale edildi. İzmir'in Menderes ilçesinde seraların olduğu bölgede çıkan yangına 8 dakikada müdahale edildi. Yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Yangın, 14.23'te İzmir'in Menderes ilçesi Çamönü mevkiinde bulunan seralarda çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 16 arazöz, 3 su tankeri, 3 helikopter ve 2 uçak 8 dakikada bölgeye sevk edilerek müdahale başlatıldı. Yangın, çok kritik bir noktada saat 15.46 itibariyle kontrol altına alındı. Bu sayede binlerce hektarlık alan yanmaktan kurtarıldı. - İZMİR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İzmir 3. Sayfa Haberler

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