Sera hırsızı jandarmaya takıldı - Haberler

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Sera hırsızı jandarmaya takıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sera hırsızı jandarmaya takıldı

Antalya'nın Aksu ilçesinde seradan hırsızlık yapan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde seradan hırsızlık yapan şüpheli, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İ.Ş.'nin Fettahlı Mahallesi'ndeki serasında meydana gelen hırsızlık olayının ardından geniş çaplı inceleme başlattı. Ekipler yaptıkları incelemede hırsızlık olayını H.D.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheli, jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Hisarcık, Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Haberler

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