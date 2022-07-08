Sepetli motosiklet kamyonete çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te, kamyonet ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklette bulunan 4 yaşındaki çocuk ölürken, babası ve kardeşi ağır yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Taşlıca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Kemil El Abdullah (26) idaresindeki sepetli motosiklet ile sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. Üzerinde sürücü baba ve iki çocuğunun bulunduğu sepetli motosiklet, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düştü.

Feci kaza sonrası baba ve iki çocuğu ağır yaralandı

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemil El Abdullah ile çocukları Mohamed El Abdullah (4) ve Hussein El Abdullah'ı (2) hastaneye kaldırdı.

4 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kaza sonrası Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Mohamed El Abdullah, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaza sonrası ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Kemil El Abdullah'ın durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı

Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa