Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sentetik hapla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Sentetik hapla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Uşak'ta 18 bin 516 adet sentetik ecza hapla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Uşak'ta 18 bin 516 adet sentetik ecza hapla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı istihbaratına ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, evde 18 bin 516 adet sentetik ecza hap bulurken evdeki 5 şüpheli şahsı da gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Uyuşturucu Ticareti Emniyet Müdürlüğü Uşak 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title