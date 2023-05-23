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Sentetik hap satıcısı 2 şüpheli tutuklandı

Sentetik hap satıcısı 2 şüpheli tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

İzmir'in Buca ilçesinde polis tarafından gerçekleşen uygulamada yakalanarak gözaltına alınan sentetik hap satıcısı 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'in Buca ilçesinde polis tarafından gerçekleşen uygulamada yakalanarak gözaltına alınan sentetik hap satıcısı 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Alan ekipleri, ilçeye bağlı Göksu Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, toplam bin 712 adet sentetik ecza hapı ve uyarıcı madde satışından elde edilen nakit para ele geçirildi. Olayla ilgili araç içerisinde bulunan E.M. ve M.S.C. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık İzmir Buca 3. Sayfa Haberler

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