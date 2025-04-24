İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi

İstanbul beşik gibi! AFAD tedirgin eden rakamı paylaştı
Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı

İnsanlar can derdindeyken fırsatçılar yine boş durmadı
Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var

Alman profesör, İstanbul için uyardı: Gerilim kayıyor, 2 senaryo var
İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler

Sentetik Ecza Haplarıyla Yakalanan İki Şahıs Tutuklandı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekipleri, sentetik ecza hapı imal ve ticaretine yönelik düzenledikleri operasyonda 500 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan 2 şahsı tutukladı. Operasyonda ayrıca 60 bin TL para da ele geçirildi.

Piyasaya sürecekleri sentetik ecza haplarla yakalanan 2 şahıs tutuklandı

ÇORUM - Çorum'un Osmancık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 adet sentetik ecza hapı ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 şüphelinin piyasaya sürmek için ilçeye sentetik ecza hapı getireceği öğrenildi. Ekipler tarafından şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. 2 şüpheli şahsın bulunduğu araç ve üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 500 adet sentetik ecza hapı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 60 bin TL para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Osmancık Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan 2 şüpheli tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL KABAKDERE - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.