Senegal'de katliam gibi kaza: 19 ölü, 24 yaralı 3. Sayfa Haberleri Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Louga bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Louga bölgesinde meydana gelen trafik kazasında 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Senegal'in Louga bölgesindeki Sakal köyü yakınlarında bir otobüsle kamyon çarpıştı. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin ise yaralandığını belirtti. Kazayla ilgili detaylar paylaşılmadı. Senegal'de her yıl yaklaşık 700 kişi trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Ülkede 8 Ocak tarihinde Kaffrine kenti yakınlarında iki otobüsün çarpışması sonucu 38 kişi hayatını kaybetmiş, 87 kişi de yaralanmıştı. Kazanın ardından 9 Ocak'ta ülkede 3 günlük yas ilan edilmişti. - DAKAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Senegal 3. Sayfa Haberler

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