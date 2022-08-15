Semt pazarında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Adıyaman'da semt pazarında iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ulucami Mahallesi Pazartesi Pazarı'nın kurulduğu sokak içerisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavga sonrası olay yerine yunus polis ekipleri sevk edilirken Kadir K. ile Mahmut Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN