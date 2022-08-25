Üye Girişi
Haberi Paylaş

Semt pazarına giden traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Semt pazarına giden traktör ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Düzce'de semt pazarına gitmek için D-655 karayolunda karşıdan karşıya geçen traktör ile tır çarpıştı.

Düzce'de semt pazarına gitmek için D-655 karayolunda karşıdan karşıya geçen traktör ile tır çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör savrulurken traktör sürücüsü yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Boğaziçi beldesinde meydana geldi. Boğaziçi Beldesi'nde kurulan semt pazarına gitmek için D-655 karayoluna çıkan Nihat A. idaresindeki 14 FF 579 plakalı traktör ışıklı kavşakta karşıdan karşıya geçmek için hareket etti. Bu sırada Düzce istikametinden Akçakoca istikametine gitmekte olan E.B.'nin kullandığı tır ile traktör ışıklı kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ve römorku sürüklendi. Kazada traktör sürücüsü N.A. yaralandı.

Yaralı sürücüye olay yerine gelen acil sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak, Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Düzce 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title