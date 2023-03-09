Semih Tufan Gülaltay'a saldırı soruşturmasında yeni gelişme: 12 gözaltı

Eski Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'a yönelik İstanbul Maltepe'de geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada 12 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 26 Mayıs 2022 tarihinde Maltepe'deki ofisine silahlı saldırı düzenlenen eski Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın yaşadığı siteye kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, Gülaltay'ın şoförü tarafından saldırganlara karşılık verilmesi üzerine eyleme başvuran F.T. hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 8 ay önce meydana gelen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaşıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı araştırmada, teknik ve fiziki takibin sonunda eylemin perde arkasında yer alan bazı kuşkulu kişileri mercek altına aldı. Yeni deliller ışığında harekete geçen polis, geçtiğimiz Cuma günü operasyon için düğmeye bastı. Sabah erken saatlerde İstanbul, Sakarya, Düzce, Yalova, Bolu, İzmir ve Kocaeli'de peş peşe seri operasyonlar düzenleyen emniyet ekipleri, saldırı ile doğrudan ya da dolaylı bağlantısı bulunan 12 kişiyi 'şüpheli' sıfatıyla yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait 60 mermi ele geçirildi.

Zanlılar gözaltındaki sorgularının ardından önceki gün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 5 şüpheli adli makamlarca serbest bırakılırken, 7 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yakalanan saldırganlara ilişkin elde edilen bilgilere göre, eylemin öncesi ve sonrasında bir dizi teknik takibe tutuldukları, burada kendi aralarında yaptıkları telefon görüşmelerinde, saldırıyı firari olarak aranan bir suç örgütü lideri tarafından organize edildiği ifade ediliyor. - İSTANBUL