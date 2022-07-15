Şemdinli'de uçaksavar mühimmatı ele geçirildi - Haberler

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Şemdinli'de uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Şemdinli'de uçaksavar mühimmatı ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsal alanında yürütülen operasyonda çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsal alanında yürütülen operasyonda çok sayıda uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen operasyonların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünün verdiği bilgiye istinaden yapılan çalışmalar çerçevesinde, Şemdinli ilçesi Günyazı köyü kırsal alanında Jandarma Asayiş Komando timlerince icra edilen operasyonda arazide toprağa gömülü vaziyette 80 adet 14.5 milimetre uçaksavar mühimmatı ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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