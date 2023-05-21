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Selin vurduğu Ankara-Kırıkkale yolu yeniden trafiğe açıldı

Selin vurduğu Ankara-Kırıkkale yolu yeniden trafiğe açıldı

3. Sayfa Haberleri

Sel felaketi sebebiyle araç trafiğine kapanan Ankara-Kırıkkale karayolu, ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Sel felaketi sebebiyle araç trafiğine kapanan Ankara- Kırıkkale karayolu, ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kuvvetli yağıştan dolayı meydana gelen sel ve su birikintileri sebebiyle çamurla kaplanan Ankara-Kırıkkale karayolunda ulaşım aksadı. Kayadibi mevkiinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri tarafından iş makinalarıyla selin yola taşıdığı çamurlar ve su birikintileri temizlendi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sel sebebiyle 5 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğunu söyledi. Başkan Türkyılmaz, "Ankara-Kırıkkale arasındaki Kayadibi mevkiindeyiz şu anda. Aşırı yağıştan dolayı Yahşihan ve Elmadağ sınırı olan yerde yaklaşık 5 kilometre kadar yol tıkanık. Yahşihan Belediyesi olarak bizde yolun açılmasına destek sağladık. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" dedi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

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