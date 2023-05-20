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Selin kapattığı Ankara-Kırıkkale yolu yeniden trafiğe açıldı

Selin kapattığı Ankara-Kırıkkale yolu yeniden trafiğe açıldı

3. Sayfa Haberleri

Selin kapattığı Ankara-Kırıkkale yolu yeniden trafiğe açıldı Sel felaketi sebebiyle araç trafiğine kapanan Ankara-Kırıkkale kara yolu, ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Selin kapattığı Ankara- Kırıkkale yolu yeniden trafiğe açıldı

KIRIKKALE - Sel felaketi sebebiyle araç trafiğine kapanan Ankara-Kırıkkale kara yolu, ekiplerin müdahalesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Kuvvetli yağıştan dolayı meydana gelen sel ve su birikintileri sebebiyle çamurla kaplanan Ankara-Kırıkkale kara yolunda ulaşım aksadı. Kayadibi Mevkiinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kara yolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri tarafından iş makinalarıyla selin yola taşıdığı çamurlar ve su birikintileri temizlendi. Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, sel sebebiyle 5 kilometrelik araç kuyruğunun oluştuğunu söyledi.

Başkan Türkyılmaz, "Ankara-Kırıkkale arasındaki Kayadibi Mevkiindeyiz şuanda. Aşırı yağıştan dolayı Yahşihan ve Elmadağ sınırı olan yerde yaklaşık 5 kilometre kadar yol tıkanık. Yahşihan Belediyesi olarak bizde yolun açılmasına destek sağladık. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale Tragger Ankara 3. Sayfa Haberler

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