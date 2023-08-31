Selim'de Silahlı Kavga: 6 Kişi Yaralandı

Selim'de aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve ambulanslar sevk edildi.

Selim'de aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Olay, Kars'ın Selim ilçesinde meydana geldi. Selim Hayvan Pazarı'nda karşılaşan 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga da silahlar çekildi. Silahların çekilmesiyle birlikte her 2 gruptan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, bölgeye gelen ambulanslar yaralıları Selim ve Kars'taki hastanelere sevk edildi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS