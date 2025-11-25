Haberler

Selim'de 65 öğrenciye "Trafik Dedektifleri" eğitimi

Selim'de 65 öğrenciye 'Trafik Dedektifleri' eğitimi
Selim'de Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 65 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Selim'de Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 65 öğrenciye teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi. Kars İl Emniyet Müdürlüğü Selim İlçe Emniyet Amirliği'nce düzenlenen eğitimde öğrenciler, temel trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemerinin önemi ve karşıdan karşıya geçiş kuralları hakkında bilgilendirildi.

Şehit Teğmen Gökhan Yaşartürk Çok Programlı Anadolu Lisesinde 9. sınıfta öğrenim gören 65 öğrenciye yönelik Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında verilen eğitimin uygulamalı bölümünde ise öğrencilere kurulan parkurda doğru yaya davranışları, güvenli geçiş teknikleri ve trafik işaretlerinin anlamları gösterildi. Öğrenciler, trafik polislerinin yönlendirmesiyle çeşitli senaryolara katılarak kuralları pekiştirdi.

Yetkililer, çocuklarda trafik bilincini küçük yaşta oluşturmayı amaçlayan projenin il genelinde süreceğini belirterek, eğitimlerin farklı okullarda da devam edeceğini ifade etti. Öğrenciler ise hem eğlendiklerini hem de önemli bilgiler öğrendiklerini kaydetti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
