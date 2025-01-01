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Selendi Kaymakamı Kahveci, Yeni Yıl Gece Görevinde Kolluk Kuvvetlerini Ziyaret Etti

Selendi Kaymakamı Kahveci, Yeni Yıl Gece Görevinde Kolluk Kuvvetlerini Ziyaret Etti
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Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci, yeni yıl akşamında emniyet güçleriyle beraber olarak ilçenin güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan yol kontrollerini denetleyip onları tebrik etti.

Selendi Kaymakamı Tarık Safa Kahveci ilçenin huzur ve güvenliği için gece boyunca görev başında olan emniyet ve jandarma personelini yılbaşı akşamında yalnız bırakmadı.

Kaymakam Kahveci, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Tok, İlçe Emniyet Amiri Emre Gevanci ile birlikte Selendi ilçe giriş ve çıkışlarında yol kontrolleri yapan, vatandaşlarlın can ile mal güvenliğini sağlamak ve huzurunu temin etmek amacıyla oluşturulan kontrol noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret ederek yeni yıla kolluk kuvvetleri ile birlikte girdi. Kaymakam Kahveci kolluk kuvvetlerinin yeni yıllarını kutladı. Kaymakam Kahveci ayrıca araç sürücülerine ve araçta bulunan vatandaşlara ikramlarda bulundu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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