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Selendi Jandarmada nöbet değişimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Selendi Jandarmada nöbet değişimi

Manisa'nın Selendi İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'na atanan Jandarma Teğmen Muhammed Tok, görevine başladı.

Manisa'nın Selendi İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı'na atanan Jandarma Teğmen Muhammed Tok, görevine başladı.

Selendi İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Teğmen Ömer Can Çeri'nin Gümüşhane'nin Torul ilçesine atanmasıyla boşalan bölük komutanlığına Manisa Cezaevi Sevk Bölük Komutanı Teğmen Muhammed Tok atanarak görevine başladı. Görevi devralan Teğmen Muhammed Tok, "Manisa'mızın şirin ilçesi Selendi'de görev yapmaktan mutluluk duyacağım. Bizlerin görevi vatandaşın huzuru ve güveni noktasında mücadele etmektir. Bu noktada İlçe Jandarma komutanlığı olarak insanlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamak olacaktır." dedi.

Evli ve bir çocuk babası olan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Muhammed Tok, 1991 yılında Bartın'da doğdu. İlk, orta ve liseyi Bartın'da tamamlayan Teğmen Tok, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Kamu yönetimi bölümünü bitirdikten sonra 1 yıl süreyle Foça'da ardından Beytepe'de JSGA eğitimini aldıktan sonra ilk görev yeri olan Şırnak Beytüşşebap ilçesine Jandarma komando alayında 2 yıl görev yaptıktan sonra 2021 yılında Manisa'ya atanarak Cezaevi Sevk bölük komutanı oldu. Geçtiğimiz günlerde Selendi ilçe Jandarma Bölük Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri'nin Gümüşhane'nin Torul ilçesine atanmasıyla boşalan göreve atanarak görevine başladı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Jandarma Selendi Manisa 3. Sayfa Haberler

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