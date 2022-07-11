Selendi'de trafik kazası: 1 yaralı Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, gece saatlerinde ilçeye bağlı Mollaahmetler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mollaahmetler Mahallesi'nden Selendi istikametine doğru seyir halinde olan A.T. (52) yönetimindeki 40 AY 589 plakalı otomobil, karşı yönden gelen B.A.B. (49) idaresindeki 45 RP 267 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada 40 AY 589 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan M.T. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Selendi Manisa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Selendi'de trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.