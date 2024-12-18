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Selendi'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Selendi'de Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Manisa'nın Selendi ilçesinde, ilçe merkezindeki okullarda eğitim gören öğrencilere trafik ekipleri tarafından trafik eğitimi verildi. Eğitimde yaya güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve trafik kuralları gibi konular ele alındı.

Manisa'nın Selendi ilçesinde eğitim gören farklı okullardaki öğrencilere trafik ekiplerince trafik eğitimi verildi.

Selendi İlçe Emniyet Amirliği koordinesinde öğrencilere yönelik yürütülen eğitim faaliyetleri devam ediyor. Bu çerçevede trafik ekipleri, ilçe merkez okullarında eğitimlerine devam eden öğrencilere trafik eğitimi verildi. Ekiplerce 'Önce yaya' eğitimi, genel trafik kuralları, okul servislerinde inme ve binme kuralları, bisiklet binme kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanmanın önemi, trafikte görünürlük ile yaya ve okul geçitlerinde nasıl hareket edileceği gösterildi. Öğrenciler de merak ettikleri konuları trafik ekiplerine sorarak bilgi sahibi oldu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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