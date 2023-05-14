Selendi'de aç kalan kurtlar ağıldaki koyunları telef etti

Manisa'nın Selendi ilçesinde bir ağıla giren kurtlar 4 koyunu telef ederken, 5 yavru kuzuyu da götürdü.

Selendi'ye bağlı kırsal Çalıklı Mahallesi'nde Yaşar Kırgezen'e ait koyun ağılına gece geç saatlerde giren kurtlar, 4 koyunu telef etti. Kurtlar yine ağılda annelerinin yanında bulunan 5 tane kuzuyu yanında götürürken, 2 tane koyunu da yaraladı. Sabah saatlerinde hayvanlara yem vermeye giden Yaşar Kırgezen, koyunların yerde kanlar içinde yattığını gördü. Kırgezen, daha sonra 5 yavru kuzunun da ağılda olmadığını fark etti. Çok üzgün olduğunu dile getiren Kırgezen, "Hayvanlarımız telef oldu. Onlar sayesinde bizim karnımız doyuyordu, onlar bizim geçim kaynağımızdı" dedi. - MANİSA