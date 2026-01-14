Selen Görgüzel'in ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti detayı: "Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti olduğun bilseydim kullanmazdım"

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Selen Görgüzel'in ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti detayı dikkat çekti. Görgüzel ifadesinde tatil için KKTC'ye gittiklerini ve Ekrem İmamoğlu suç örgütü dosyasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu'nun Kıbrıs tatilinde yüksek miktarda kumar oynadığını belirtti. Görgüzel dönüşte bindiği uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendiğini söyleyerek "Zaten bu uçağın Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti olduğunu bilseydim kullanmazdım. Ben kesinlikle uçaktaki kapalı odaya girmedim. Bu odaya Murat Gülibrahimoğlu ve diğer kızların girdiğini hatırlıyorum" dedi.

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve ifade işlemlerinin ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılan Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı.

"Emel Müftüoğlu kumar oynamak için casino çipi almıştır Murat Gülibrahimoğlu'dan"

Görgüzel ifadesinde sosyal medya fenomeni Rabia Karaca ile özel bir uçakta olan fotoğrafı doğruladığını söyledi. Görgüzel "Kıbrıs tatilinden sonra bu uçağa bindim. Beni bu tatile Emel Müftüoğlu gönderdi. Emel Müftüoğlu bu tatile gittiğim için kumar oynamak için casino çipi almıştır Murat Gülibrahimoğlu'dan" dedi.

"Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler"

Ekrem İmamoğlu suç örgütü dosyasının firari sanığı Murat Gülibrahimoğlu ile sanatçı Emel Müftüoğlu'nun Kıbrıs tatilinde yüksek miktarda kumar oynadıklarını da belirten Selen Görgüzel "Tatilimizde ismini şu an hatırlayamadığım bazı kişiler de vardı. Bu tatilimden hatırladığım bir olay ise, Murat Gülibrahimoğlu ve yanındaki kızlar özel bir odaya geçerek kumar oynamaya devam ettiler. Ben kesinlikle bu tatilimde kimseyi fuhuşa teşvik etmedim. Fuhuş için aracılıkta da bulunmadım. Aksine bu genç kızlara 'sizin burada ne işiniz var' dedim. Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir ancak ben kendisinden kesinlikle para almadım" şeklinde ifade verdi.

"Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti olduğun bilseydim kullanmazdım"

Görgüzel ifadesinin devamında "Dönüşte bindiğim uçağın Ekrem İmamoğlu'nun kullanmış olduğu özel jet olduğunu çok sonradan öğrendim. Zaten bu uçağın Ekrem İmamoğlu'nun özel jeti olduğun bilseydim kullanmazdım. Ben kesinlikle uçaktaki kapalı odaya girmedim. Bu odaya Murat Gülibrahimoğlu ve diğer kızların girdiğini hatırlıyorum ancak ben bu odaya girmedim. Ben uçakta döküm sahası, para, uyuşturucu sohbetlerinin üzerinden çok zaman geçtiği için hatırlamıyorum. Ben bu uçakta kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım. Uçakta genç kızların arka odaya sıklıkla gittiğini görünce kendilerini 'yazık değil mi kendinizi kullandırıyorsunuz' diye uyardım. Ben uyuşturucu madde kullanmadım, fuhuş suçunun konusu olan yabancı bir kimseyi aracı kılarak para kazanmadım" dedi. - İSTANBUL