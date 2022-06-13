Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Selde sürüklenen karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 20 dakika etkili olan yağış sele neden oldu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 20 dakika etkili olan yağış sele neden oldu. Aşırı yağışta sele kapılan karpuzları vatandaşlar kurtarmaya çalıştı.

Siverek'te akşam saatlerine doğru başlayan ve 20 dakika süren yağış hayatı olumsuz etkiledi. İlçede birçok yol ve cadde gölete dönerken, pazar esnafı da zor anlar yaşadı. Aşırı yağışın neden olduğu sel pazar yerinde yaklaşık yarım metre yüksekliğe çıkarken, bir pazarcının karpuzları sele kapıldı. Onlarca karpuzun selde sürüklenmesi ve vatandaşların karpuzları kurtarmaya çalışması cep telefonu ile görüntülendi.

İlçede yağışlar ara ara devam ederken, AFAD ve meteoroloji sel ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title