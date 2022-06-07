Başkent'i sel vurdu - Haberler

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Başkent'i sel vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başkent'i sel vurdu İvedik OSB'de vatandaşlar mahsur kaldı Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonucu İvedik'te çok sayıda iş yeri sular altına kaldı.

Başkent'i sel vurdu

İvedik OSB'de vatandaşlar mahsur kaldı

ANKARA - Ankara'da etkili olan sağanak yağış sonucu İvedik'te çok sayıda iş yeri sular altına kaldı.

Yenimahalle ilçesi İvedik OSB'de sağanak yağış sonucu bir çok iş yeri ve araç sular altında kaldı. Bir iş yerinde 10 kişi mahsur kaldı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Belediye ekipleri su basan alanları temizlemek için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Halil Özbek - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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