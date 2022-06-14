Selde mahsur kalan vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen selde mahsur kalan bir kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen selde mahsur kalan bir kadını itfaiye ekipleri kurtardı. Ölümle burun buruna gelen kadın, otomobilin camından çekilerek itfaiye aracına alındı. Ankara'nın Akyurt ilçesinde yaşanan sel felaketi, Çankırı Devlet Karayolu'nda bir kadının araç içerisinde mahsur kalmasına neden oldu. Mahsur kalan vatandaşın yardımına ise Ankara İtfaiyesi ekipleri koştu. Selin ortasındaki aracından çekilerek kurtarılan kadın, itfaiye aracına alındı. O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Çankırı Ankara 3. Sayfa Haberler

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