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Selde mahsur kalan kadın helikopterle kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Selde mahsur kalan kadın helikopterle kurtarıldı

Selin yaşandığı Kastamonu'nun Küre ilçesinde ekipler rahatsızlanan kadını helikopterle tahliye etti.

Selin yaşandığı Kastamonu'nun Küre ilçesinde ekipler rahatsızlanan kadını helikopterle tahliye etti. Yaşlı kadının tahliye anları ekiplerin kamerasına yansıdı.

Sel afetinin yaşandığı Küre ilçesinde evde mahsur kalan yaşlı bir kadının imdadına Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yetişti. Rahatsızlanan kadın, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopterle evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Kadının tahliye anları ekiplerin kamerasına anbean yansıdı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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