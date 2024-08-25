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Selde kaybolan şahsın cenazesi bulundu

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki şahsın cenazesi aracından yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir evin bahçesinde bulundu.

Selde kaybolan şahsın cenazesi bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki şahsın cenazesi aracından yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir evin bahçesinde bulundu.

İlçeye bağlı Güllüce Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Sel sularının vurduğu ilçede geniş çapta maddi hasar meydana gelirken, birçok evi de su bastı. Köy yolunun bazı bölümlerinde heyelan meydana gelirken araçlar ve vatandaşlar mahsur kaldı. Yaşanan selin ardından bölgeye AFAD, UMKE, JAK, itfaiye, Anda Arama Kurtarma, Türkuaz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. ekiplerce yapılan çalışmalarda mahsur kalan yaklaşık 8 araç ve 40 vatandaş kurtarılarak güvenli bölgeye tahliye edildi.

Öte yandan sel sularına kapılan bir otomobildeki M.S. isimli vatandaştan haber alınamadığı bildirildi. JAK, itfaiye ve Türkuaz Arama Kurtarma Derneğine bağlı su altı arama ekipleri ile birlikte bölgede yaklaşık 280 arama kurtarma personelinin yaptığı arama çalışmalarında M.S.'nin cenazesi otomobilinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bir evin bahçesinde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından M.S.'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayseri 3-sayfa Bünyan 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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