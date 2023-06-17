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Selde kapanan Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine açıldı

Selde kapanan Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine açıldı

3. Sayfa Haberleri

Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle kapanan Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine açıldı.

Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle kapanan Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine açıldı.

Yoğun yağışla birlikte dere yatağında oluşan taşkın ulaşımda aksamaya neden oldu. Araçlar yolda mahsur kaldı. Ekiplerin çalışması sonrası yol çift yönlü trafiğe açıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tragger Amasya 3. Sayfa Haberler

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