Selde hayatını kaybetti 2 gün sonra cesedi bulundu 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan selde 2 sonra sonra can kaybı olduğu ortaya çıktı. Bursa'nın Mudanya ilçesinde etkili olan selde 2 sonra sonra can kaybı olduğu ortaya çıktı. Mudanya ilçesinde şiddetli fırtınayla birlikte etkisini gösteren yağış sele sebep olmuş çok sayıda ev, işyeri ve araç zarar görmüştü. Selde can kaybı olmaması en büyük teselli olmuştu. Afetten 2 gün sonra can kaybı olduğu ortaya çıktı. Mudanya ilçesi Kumyaka köyündeki tarlasına giden Feridun Sevimlioğlu, (70) tarlasında çalışınken sel sularına kapılarak hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Bağ evinde kalan yaşlı adamın ailesinin kendisine ulaşamaması üzerine güvenlik güçlerine haber verdi. Bağ evinin çevresinde yapılan aramalarda yaşlı adamın sel sularına kapılarak sürüklenerek hayatını kaybettiği öğrenildi. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mudanya Tragger Bursa 3. Sayfa Haberler

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