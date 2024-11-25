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Selçuk'ta Plastik Kasa Fabrikasında Yangın Çıktı

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İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan bir plastik kasa fabrikasında sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan plastik kasa fabrikasında yangın çıktı. Alevler fabrikayı sararken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, sabah saatlerinde Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi'nde bulunan bir plastik kasa fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Selçuk'ta Plastik Kasa Fabrikasında Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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