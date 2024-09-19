Üye Girişi
Haberler

Selçuk'ta Emniyet Ekiplerinden Dolandırıcılık Uyarısı

Selçuk'ta Emniyet Ekiplerinden Dolandırıcılık Uyarısı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü, semt pazarında gerçekleştirdiği bilgilendirme faaliyetleriyle dolandırıcılık yöntemleri hakkında vatandaşları uyardı. Ekipler, dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak broşür dağıttı ve birebir iletişim sağladı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dolandırıcılık suçlarını önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla semt pazarında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Emniyet ekipleri, pazarda broşür dağıttı ve vatandaşlarla birebir iletişim kurarak dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan bilgilendirmelerde, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak vatandaşlardan maddi çıkar sağlamaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Emniyet yetkilileri, hiçbir kamu görevlisinin para, altın ya da hesap numarası istemeyeceğini belirterek, bu tür taleplerde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, internet üzerinden yapılan alışverişlerde kaparo adı altında para gönderimlerine dikkat edilmesi gerektiği, cep telefonlarına gelen "hediye kazandınız" ya da "adınıza icra takibi başlatıldı" şeklindeki mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı konusunda da uyarılar yapıldı.

Vatandaşlardan, bu tür şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları veya en yakın polis birimine başvurmaları istendi. Selçuk polisi, bu tür bilgilendirme çalışmalarının halkın güvenliği için düzenli olarak devam edeceğini bildirdi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Güvenlik 3-sayfa Sağlık Selçuk

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT'ten nokta operasyon! Halil Yiğit öldürüldü

 Valiler Kararnamesi yayımlandı! 16 ilin valisi değişti

16 ilin valisi değişti! İşte isim isim tam liste

 Kılıçdaroğlu'nun zor anları! 'Yok böyle bir şey' dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi

"Yok böyle bir şey" dedi, imzalı belge yayınlanınca ağız değiştirdi
Okul müdürüne zincirle saldıranların akıbetini bilmeyen Çorum Valisi merkeze çekildi

Şehirdeki infial yaratan olaydan haberi olmayan vali merkeze çekildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lucas Torreira ve Devrim Özkan evleniyor mu? Devrim Özkan hamile mi? ATV CANLI İZLE 19 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu? ATV frekans bilgileri ve canlı yayın… AKBANK olayı nedir? Masterchef 19 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Halil Yiğit kimdir? PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü mü? Beşiktaş Eyüpspor maçı ne zaman? Beşiktaş- Eyüpspor maçı nerede oynanacak? 19 Eylül Gaziler Günü kutlama programı! Gaziler Günü ilçe ve illerde kutlamam programı açıklandı mı? GAZİLER GÜNÜ MESAJLARI 19 Eylül Gaziler Günü ile ilgili uzun, anlamlı, resimli mesajlar... HAVA DURUMU (19 EYLÜL) Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Kayseri, Diyarbakır hava durumu! Masterchef'te bu hafta eleme adayı kim oldu? Dün akşam Masterchef'te potaya kim girdi? BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2024: EGM Bekçi alımı başvuruları başladı mı? EGM ve PA başvuru ekranı!
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });