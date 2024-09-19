Selçuk'ta Emniyet Ekiplerinden Dolandırıcılık Uyarısı

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, dolandırıcılık suçlarını önlemek ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla semt pazarında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Emniyet ekipleri, pazarda broşür dağıttı ve vatandaşlarla birebir iletişim kurarak dolandırıcılık yöntemleri konusunda uyarılarda bulundu.

Yapılan bilgilendirmelerde, kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtarak vatandaşlardan maddi çıkar sağlamaya çalışan dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Emniyet yetkilileri, hiçbir kamu görevlisinin para, altın ya da hesap numarası istemeyeceğini belirterek, bu tür taleplerde bulunan kişilere kesinlikle itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, internet üzerinden yapılan alışverişlerde kaparo adı altında para gönderimlerine dikkat edilmesi gerektiği, cep telefonlarına gelen "hediye kazandınız" ya da "adınıza icra takibi başlatıldı" şeklindeki mesajların dolandırıcılık amacı taşıdığı konusunda da uyarılar yapıldı.

Vatandaşlardan, bu tür şüpheli durumlarla karşılaştıklarında derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramaları veya en yakın polis birimine başvurmaları istendi. Selçuk polisi, bu tür bilgilendirme çalışmalarının halkın güvenliği için düzenli olarak devam edeceğini bildirdi. - İZMİR