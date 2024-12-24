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Selçuk Emniyeti'nden Halk Pazarında Bilgilendirme: Kadınların Korunması için KADES

Selçuk Emniyeti'nden Halk Pazarında Bilgilendirme: Kadınların Korunması için KADES
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Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri halk pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına kadına karşı şiddet, dolandırıcılık ve KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yaptı. Kadınlara uygulamanın indirilmesi konusunda destek sağlandı.

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halk pazarında vatandaşlara ve pazarcı esnafına yönelik uyarı ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, kadınların şiddete karşı korunmasını için KADES uygulaması, tapu ve araç alım satım işlemlerinde dikkat edilmesi gerekenler ile telefon dolandırıcılığı konularında detaylı bilgilendirmeler yaptı. Ayrıca, kadın vatandaşlara KADES uygulamasını indirme ve kurma konusunda yardımcı olunan ekipler, dolandırıcılık suçlarıyla ilgili broşürler dağıtılarak, vatandaşların bu tür suçlara karşı dikkatli olmaları konusunda da uyarılarda bulundular.

Selçuk polisi, kadına karşı şiddet ve dolandırıcılık suçlarıyla mücadelenin vatandaşların da desteğiyle devam edeceğini belirttiler. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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