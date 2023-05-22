Şelalede cansız bedenine ulaşıldı

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Cumayeri ilçesinde Harmankaya Şelalesi'nde bir gencin cansız bedeni bulundu.

Olay Cumayeri ilçesi Harmankaya Köyü, Harmankaya Şelalesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere şelalelinin oluşturduğu gölde bir kişinin cansız bedenini gören köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vaka yerine gelen ekipler suyun içindeki cesedi çıkarttılar. Cesedin S.M.'ye ait olduğu, otopsisi yapılmak üzere adli tıp merkezine kaldırıldığı öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - DÜZCE