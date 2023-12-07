Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşanan sel afeti sonucunda bir işyeri sel sularıyla dolup taştı ve milyon liralık elektronik ürünler kullanılamaz hale geldi.

Sel suları iş yerine böyle girdi 4 milyon liralık ürünler sular altında kaldı

Sel suları iş yerine böyle girdi

4 milyon liralık ürünler sular altında kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde geçen 19 Kasım günü yaşanan sel afeti bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saniyeler içerisinde işyerine dolan sel suları milyon liralık elektronik ürünleri kullanılamaz hale getirdi.

Geçen 19 Kasım günü kuvvetli fırtına ve yağışla birlikte Kdz. Ereğli ilçesinde yaşanan sel afetinin yaraları sarılıyor. İlçede Pallada isimli kuru yük gemisi karaya oturmuş, Kafkametler adlı yük gemisi ise batmıştı. Geminin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları ise halen sürüyor.

Öte yandan sel felaketinden en çok ilçe merkezinde derelerin taşması sebebiyle esnaflar etkilendi. İlçe merkezini etkisi altına alan sel sularının bir işyerine girme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Cep telefonu ve aksesuar satan işyerine milyon liralık ürünler kullanılamaz hale geldi.

Sel sularının etkisiyle devrilen raflardaki ürünler işyerine dolan suların altında kaldı.

"4 milyona yakın zararım var, ürünleri ucuza satıyoruz"

Sel afetiyle birlikte yaklaşık 4 milyonluk zararın meydana geldiğini anlatan esnaf Fatih Yavuz, su geçirmez ancak su görmüş cihazları uyguna sattıklarını anlatarak şöyle dedi:

"O gün sabah saat 9 gibi fırtına başladı. Evlerimizden bile su girmeye başlamıştı. Çarşı içinde su yükselmeye başlamış. 1.5 metreyi bulmuş. Kepenk su basıncına dayanamıyor. İşyerini su basıyor. Dükkandaki her şeyi yıkıyor geçiyor. 4 milyona yakın maddi hasarım oldu. Telefonlarımız, elektronik cihazlarımız, tamir cihazlarımız zarar gördü. Devletten yardım aldık. Cam, kepenk gibi hasarları karşıladı. İçişleri Bakanımıza konuyu ilettik. Zararımız gerçekten çok büyük. Su geçirmez ürünlerimiz var. Onları piyasadan uyguna satmak zorundayız. Kimisi uygun diyor. Kimisi de su gördüğü için almıyor. Almayanlar da var."