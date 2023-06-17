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Sel nedeniyle kapanan Osmancık - Merzifon karayolu araç trafiğine açıldı

3. Sayfa Haberleri

Sel nedeniyle kapanan Osmancık - Merzifon karayolu araç trafiğine açıldı Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle kapanan Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine açıldı.

Sel nedeniyle kapanan Osmancık - Merzifon karayolu araç trafiğine açıldı

AMASYA - Amasya'da sağanak sonrası oluşan sel nedeniyle kapanan Osmancık-Merzifon karayolu araç trafiğine açıldı.

Yoğun yağışlar nedeniyle oluşan dere yatağındaki taşkın nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı. Araçlar yolda mahsur kaldı.

Ekiplerin çalışması sonrası yolun yeniden çift yönlü olarak trafiğe açıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - 3. Sayfa

Tragger Amasya 3. Sayfa Haberler

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