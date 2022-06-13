Sel nedeniyle Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler

Sel nedeniyle Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle ölü sayısı 2'ye yükseldi. Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 2'ye çıktı. Teberik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Demirel (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Ankara Akyurt 3. Sayfa Haberler

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