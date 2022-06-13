Sel nedeniyle Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler

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Sel nedeniyle Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sel nedeniyle Akyurt'ta hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Akyurt ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısı 2'ye çıktı. Teberik Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Demirel (67), sel sularından kaçmaya çalışırken yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Akyurt 3. Sayfa Haberler

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